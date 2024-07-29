هاريس تتقدم في الاستطلاعات وتجمع 200 مليون دولار بأسبوع

المصدر: واشنطن - وكالات

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كشف استطلاع الرأي، الذي استند إلى عينة وطنية عشوائية شملت 1200 من الأمريكيين البالغين، أن نسبة التأييد لهاريس ارتفعت إلى 43% من 35% قبل أسبوع، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهر الاستطلاع أن 42% من المشاركين في الاستطلاع كانوا غير مؤيدين لهاريس، مقابل 46% في السابق.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي جمعت فيه حملة هاريس 200 مليون دولار خلال الأسبوع الذي انضمت فيه للسباق الرئاسي 2024، حسبما أعلن فريق حملتها الانتخابية أمس.

ووصف فريق هاريس المبلغ بأنه «رقم قياسي» وكان «دليلاً إضافياً على الدعم الشعبي الهائل» لها بين الديمقراطيين.

وقالت إن ثلثي المساهمات المقدمة في الأسبوع الماضي كانت من مانحين لأول مرة.

تراشق كلامي

وفيما بدأ المتنافسان سلسلة من الفعاليات في إطار حملتهما الانتخابية، وصفت هاريس نفسها بأنها «ليست المرشحة للفوز» ووصفت خصمها الجمهوري دونالد ترامب بأنه «غريب تماماً»، في حين وصف ترامب هاريس بأنها «ليبرالية مجنونة».

وقالت هاريس في كلمة لها في فعالية خاصة لجمع التبرعات شارك فيها المغني وكاتب الأغاني جيمس تايلور في بيتسفيلد بولاية ماساتشوستس، إن الكثير مما يقوله ترامب والسيناتور الأمريكي جيه دي فانس المرشح نائباً على بطاقته الانتخابية «غريب تماماً».

ويعد استخدامها لكلمة «غريب» لوصف خصومها جزءاً من استراتيجية جديدة من الديمقراطيين. ووصفت حملة هاريس ترامب بأنه «عجوز وغريب للغاية». ومثلما فعلت خلال سلسلة من فعاليات الحملة الانتخابية خلال الأيام القليلة الماضية، قارنت هاريس مرة أخرى بين سجلها كمدعية عامة وسجل ترامب كـ «مجرم مدان».

وبعد ساعات، أطلق ترامب وابلاً من الهجمات في تجمع حاشد في سانت كلاود بولاية مينيسوتا، حول قضايا تتراوح من السلامة العامة إلى الهجرة. وقال «إذا تمكنت ليبرالية مجنونة مثل كاملا هاريس من الوصول إلى السلطة، فإن الحلم الأمريكي سيموت»، مضيفاً إن هاريس «أسوأ» من بايدن. ووصف قرار بايدن بالتخلي عن مسعاه الرئاسي بأنه «انقلاب» دبره الحزب الديمقراطي.

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