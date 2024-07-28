الجيش الروسي يسيطر على بلدتين جديدتين شرقي أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت روسيا أنها سيطرت على بلدتين جديدتين شرقي أوكرانيا اليوم، مواصلةً تقدمها ببطء على الجبهة ضد خصم أقل تجهيزاً وعدداً.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، بالسيطرة على بلدتي بروغريس ويفغينيفكا الواقعتين في المنطقة الشرقية من دونيتسك، حيث تدور غالبية المعارك.

وأضافت أن وحدات من مجموعة القوات المركزية سيطرت على بلدتي بروغريس ويفغينيفكا خلال عمليات نشطة.

كذلك أعلن الجيش الروسي، أمس، السيطرة على قرية لوزوفاتسكي الواقعة في المنطقة نفسها.

وبدأت روسيا تكتسب مزيداً من المساحات منذ فشل الهجوم الأوكراني المضادّ الكبير في صيف 2023 وسقوط أفدييفكا في فبراير.

وتواجه القوات الروسية جيشاً أوكرانياً يفتقر إلى الأسلحة والذخيرة مع تراجع المساعدات الغربية ويعاني صعوبات في التجنيد.

وتدمّر روسيا الدفاعات الأوكرانية بالقنابل الجوية الموجهة، وهي سلاح مدمر يُطلق من الطائرات ومن الصعب مواجهته.

وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن روسيا أطلقت، الأسبوع الماضي، نحو 700 قنبلة جوية موجهة وأكثر من 100 طائرة مسيّرة مفخخة من طراز «شاهد».

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