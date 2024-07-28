فرنسا.. انتهاء أعمال إصلاح خطوط القطارات التي تضررت قبل بدء الأولمبياد

المصدر: د ب أ

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انتهت أعمال الإصلاح على ثلاثة خطوط للقطارات عالية السرعة في فرنسا، تضررت من هجمات حرق عمد قبل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية.

وأعلنت الشركة المشغلة للسكك الحديدية عودة حركة القطارات مجددا على الخطوط بدون تأخيرات.

وقد عادت حركة القطارات على الطريق بين باريس وجنوب غرب فرنسا.

وعلى المسار إلى الشمال، الذي تستخدمه القطارات التي تسافر بين كولونيا وباريس، عادت ثلاثة من بين أربعة قطارات للعمل مجددا بدون تأخيرات.

وكانت هجمات الحرق العمد التي وقعت مساء الخميس حتى الجمعة الماضية قد أعاقت بشدة حركة القطارات قبل فترة قصيرة من بدء دورة الألعاب الأولمبية، مما أثر على مئات الآلاف من الأشخاص.

ولم يعرف بعد من وراء الهجمات.

وذكرت صحيفة لو باريزيان أنه يحتمل أن تكون أطراف يسارية متطرفة وراء الهجمات.

وقالت الصحيفة مساء أمس السبت إنه تم إرسال خطاب اعتراف غير اعتيادي يحوى على إشارات لليسار المتشدد إلى وسائل إعلام فرنسية وعالمية.

وزعم المنفذون مسؤوليتهم عن أعمال الحرائق العمد، وأشاروا إلى أن دافعهم هو عرقلة دورة الألعاب الأولمبية.

ويحقق المحققون لمعرفة ما إذا كان اعترافا حقيقيا أم زائفا.

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