تسرَّب من طرد.. حقيقة مسحوق أوقع 8 إصابات في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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كشف خبراء حقيقة مسحوق أبيض تسبب في إصابة 8 أشخاص، بعد تسرُّبه من طرد في مركز لتوزيع الطرود بمدينة جزيكه الألمانية.

وأفاد تحليل الخبراء أنه تبين أن المسحوق هو مشروب طاقة عالي التركيز، كان قد تسرب من طرد تالف أثناء عملية الشحن، وذلك حسبما صرح المتحدث باسم فرقة الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف المتحدث أنه تم تفتيش مركبات إضافية للتأكد من خلوها من المسحوق، وذلك كإجراء احترازي.

وكان المتحدث ذكر، في وقت سابق، أنه عند وصول قوات الإنقاذ وفرقة الإطفاء تم العثور في المركز على شخص مصاب ملقى على الأرض، مشيراً إلى أن هذا الشخص لامس المسحوق. وكان المتحدث ذكر أيضاً أن هناك سبعة أشخاص آخرين مصابين بإصابات طفيفة.

أما الموظف الذي وُجِد مصاباً في المركز ونُقل إلى المستشفى، فمن الأرجح أنه تعرض لصدمة حساسية من جراء ملامسة المادة.

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