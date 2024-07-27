إصابة 8 أشخاص في ألمانيا بعد خروج مسحوق أبيض من طرد

المصدر: د ب أ

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شرع متخصصون من فرقة الإطفاء التابعة لمدينة دورتموند في ألمانيا في فحص مسحوق أبيض بعد خروجه من طرد في مركز لتوزيع الطرود بمدينة جزيكه.

وأوضح متحدث باسم فرقة الإطفاء، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أنه عُثر في المركز على شخص مصاب ملقى على الأرض، مشيراً إلى أن هذا الشخص لامس المسحوق.

وأضاف المتحدث أن هناك سبعة أشخاص آخرين مصابين بإصابات طفيفة.

ولم يقدّم المتحدث، حتى ظهر اليوم، تفاصيل دقيقة عن نوع الإصابات، وحتى وقت متأخر من بعد ظهر اليوم، لم تتوافر معلومات إضافية من الشرطة أو فرقة الإطفاء عن الحادث.

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