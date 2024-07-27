بلينكن: نعمل من أجل التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

المصدر: وكالات

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن العمل بشكل مكثف على إتمام محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بلينكن "نعمل يومياً بشكل مكثف على إتمام محادثات وقف إطلاق النار في غزة".

من جهة أخرى قتل خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)عن مصادر محلية قولها إن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مأهولا بالسكان لعائلة المصري في منطقة مصبح شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة العشرات".

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