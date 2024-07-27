أوكرانيا تقصف مطاراً عسكرياً روسياً .. وموسكو تؤكد تدمير 21 طائرة بدون طيار

المصدر: وام

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أعلنت أوكرانيا أن قواتها الصاروخية قصفت مطارا عسكريا روسيا في شبه جزيرة القرم، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير 21 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال ساعات الليل والصباح في عدد من مقاطعات البلاد، معظمها في كورسك وريازان.

وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في بيان، أن المطار الروسي في "ساكي" غربي القرم أصبح أحدث هدف للقصف، مضيفة أنه يجري تقييم النتائج.

وأوضحت أن هذا المطار يعد أحد المطارات العاملة التي تستخدمها روسيا في السيطرة على المجال الجوي، وبالتحديد فوق البحر الأسود، وفي شن الغارات الجوية على الأراضي الأوكرانية، دون أن تشير إلى نوع السلاح المستخدم، لكنها نوهت إلى أن الهجوم نفذته القوات الصاروخية الأوكرانية إلى جانب وحدات أخرى.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن تدمير 21 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال ساعات الليل والصباح في عدد من مقاطعات البلاد، معظمها في كورسك وريازان.

وذكرت الوزارة، في بيانين منفصلين أوردتهما "روسيا اليوم"، أن الدفاعات الجوية المناوبة اعترضت ودمرت الليلة الماضية 7 مسيرات في كورسك و3 في بيلغورود ومسيرتين في روستوف وواحدة في كل من بريانسك وليبيتسك، فيما دمرت صباح اليوم السبت 7 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة ريازان.

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