كيم جونغ أون: العلاقات الودية مع الصين يجب أن تمضي قدماً بقوة

المصدر: د ب ا

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أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن العلاقات "الودية" مع الصين ستمضي قدما "بقوة" وذلك أثناء زيارته لنصب تذكاري يرمز إلى العلاقات الثنائية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت، وسط مؤشرات تشير إلى وجود توتر بين الدولتين الصديقتين.

وزار كيم يوم الجمعة برج الصداقة في بيونغ يانغ، الذي تم تشييده لإحياء ذكرى مشاركة الصين في الحرب الكورية 1950-1953، وأشاد بالجنود الصينيين الذين سقطوا خلال الحرب، وذلك قبل يوم من الذكرى الـ71 للهدنة التي أنهت الصراع، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وذكرت الوكالة أن الزعيم الكوري "أعرب عن ثقته بأن الصداقة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصين، التي تأسست كعلاقات قرابة، ستستمر بقوة وتتطور جنبا إلى جنب مع الروح الخالدة للشهداء".

وتأتي زيارة كيم في الوقت الذي يبدو فيه أن كوريا الشمالية تقترب من روسيا وتبتعد عن الصين، حيث وقع الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاقية "شراكة استراتيجية شاملة" خلال قمتهما في بيونغ يانغ الشهر الماضي، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

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