كييف: الاتفاق مع روسيا «صفقة مع الشيطان»

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قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن توقيع اتفاق مع روسيا لوقف الحرب مع أوكرانيا سيكون أشبه بتوقيع صفقة مع الشيطان.

وأضاف بودولياك، أن الاتفاق سيمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقتاً لتعزيز جيشه وبدء فصل آخر أكثر عنفاً في الحرب.

ولدى سؤاله عن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام من أجل كييف: «إذا كنت تريد توقيع اتفاق مع الشيطان، الذي سيجرك بعد ذلك إلى الجحيم، حسناً، فافعل، هذه هي روسيا.. إذا وقعت أي شيء اليوم مع روسيا، فهي بذلك لن تخسر الحرب ولن تتحمل مسؤولية قانونية عن الجرائم الجماعية، فهذا يعني أنك وقعت لنفسك تذكرة لمواصلة الحرب على نطاق مختلف، مع خصوم آخرين».

ميدانياً، أفاد مسؤول بجهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني، أمس، بأن أولويات القوات الروسية تتمثل في شن هجمات حول منطقة دونباس. وقال ممثل جهاز الاستخبارات الأوكراني، أندريه يوسوف: «في هذا المكان تدور حالياً أعنف المعارك».

على صعيد متصل، قال الجيش الأوكراني، أمس، إنه قصف مطاراً عسكرياً روسياً في شبه جزيرة القرم. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، إن المطار تعرض للهجوم. إلى ذلك، قالت شركة أوكرانرجو المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا، أمس، إن روسيا هاجمت منشآت طاقة في منطقتين بين كييف والحدود الروسية بطائرات مسيرة، ما ترك عشرات الآلاف دون كهرباء.

في الأثناء، أعلنت وكالة الأمن الروسية، أمس، إلقاء القبض على رجل متهم بتدبير تفجير سيارة بأمر من أوكرانيا. وعرض جهاز الأمن الفيدرالي مقطعاً مصوراً للمشتبه به وهو مقيد اليدين وينزل من طائرة برفقة ضباط ملثمين. وذكرت السلطات الروسية أن شخصين أصيبا بالقنبلة التي انفجرت بعد دخولهما السيارة شمالي موسكو.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن السيارة كانت مملوكة لضابط كبير في الاستخبارات العسكرية. وقال جهاز الأمن الفيدرالي، إن المشتبه به تصرف بناء على أوامر من وكالة التجسس الأوكرانية وأصدر مقطعاً مصوراً لاعترافاته. ونفى المسؤولون الأوكرانيون تورطهم.

قرار أوروبي

وفي خطوة قوبلت بترحيب كييف وتنديد موسكو، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيحول 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا. وأضافت فون دير لاين: «اليوم نحول 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها، ما من إشارة أو استخدام أفضل لأموال الكرملين من جعل أوكرانيا وكل أوروبا مكاناً أكثر أماناً للعيش».

وشكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «شكراً لك يا فون دير لاين وللاتحاد الأوروبي على دعمكما الثابت وهذه المساهمة الكبيرة في الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها.. معاً، نحول المحنة إلى منحة ونجعل أوروبا أكثر أماناً وقدرة على الصمود».

وردت روسيا قائلة إنها ستدرس بعناية كيفية الرد. وقال دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، إن الخطوة غير قانونية وإن روسيا ستتخذ إجراءات مدروسة بعناية. وأضاف أن هذه الخطوات التي تتخذها المفوضية الأوروبية لن تمر دون رد.

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