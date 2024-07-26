خلال لقائه نتنياهو.. ترامب: هاريس أسوأ من بايدن

المصدر: أ ف ب

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وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نائبة الرئيس الأمريكي الحالي، كامالا هاريس، بأنها «أسوأ من بايدن»، وذلك خلال لقائه، اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في فلوريدا.

وانتقد المرشح الرئاسي منافسيه السياسيين الديمقراطيين بشدة، متعهداً بالعمل من أجل السلام في الشرق الأوسط إذا أعيد انتخابه.

وقال ترامب، وهو يجلس بجانب نتانياهو: «لدينا أشخاص غير أكفاء يديرون بلادنا»، مضيفاً أن كامالا هاريس أسوأ من جو بايدن.

وتابع: «إذا فزنا، فسيكون الأمر بسيطاً للغاية. كل شيء سينجح، وبسرعة كبيرة. إذا لم نفعل ذلك، فقد ينتهي الأمر بحروب كبرى في الشرق الأوسط، وربما حرب عالمية ثالثة».

وأصدرت حملة ترامب، في وقت لاحق، بياناً بشأن الاجتماع، قالت فيه إنه «تعهد عندما يعود إلى البيت الأبيض، ببذل أقصى جهده لإحلال السلام في الشرق الأوسط».

وأظهر مقطع فيديو، نشره الرئيس السابق على وسائل التواصل الاجتماعي، ترامب وهو يصافح نتنياهو، الذي تولى السلطة فترة طويلة.

ونشر نتنياهو صورة على الإنترنت تُظهره وهو يحمل قبعة مكتوباً عليها «النصر التام»، وهو ما تعهد بتحقيقه ضد حماس في غزة، بينما كان يقف بجوار ترامب في منتجع مارالاغو.

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