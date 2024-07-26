160 ألف امرأة أيدن ترامب يشاركن في اجتماع كامالا هاريس

المصدر: رويترز

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انضم أكثر من 160 ألف امرأة من ذوات البشرة البيضاء إلى مكالمة عبر تطبيق زووم مساء "الخميس" لحشد التأييد لكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي المتوقعة لخوض انتخابات الرئاسة.

وكانت هذه الفئة من الناخبات أيدن المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة.

ونظمت مكالمة الفيديو الناشطة شانون واتس مؤسسة مجموعة "مومز ديماند أكشن" "أمهات يطالبن بالتحرك" للتوعية من مخاطر السلاح في أمريكا والتي تضم 10 ملايين عضو. وشارك في المكالمة ناشطات ومدونات والمغنية بينك وناخبات أخريات.

وقالت كثيرات منهن إنهن نادمات على عدم بذل ما في وسعهن قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 للحيلولة دون وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وبعد إعلان الرئيس جو بايدن أنه سينسحب من السابق الرئاسي، يجري تنظيم سلسلة من مكالمات الفيديو على عجل لدعم ترشح هاريس لانتخابات نوفمبر 2024.

وبعد ساعات من إعلان الانسحاب، انضم أكثر من 40 ألف امرأة إلى مكالمة عبر تطبيق زووم موجهة إلى النساء ذوات البشرة السمراء.

واجتذبت مكالمة أخرى موجهة للرجال ذوي البشرة السمراء "الاثنين" حوالي 50 ألف رجل.

وقالت واتس إن الهدف هو "ضمان استخدام قوتنا الاقتصادية والسياسية لدعم انتخاب كامالا هاريس... لقد أخفقت النساء البيضاوات مراراً عند التصويت لمرشح رئاسي".

وأظهرت بيانات مركز بيو للأبحاث أنه في انتخابات 2016، حصل ترامب على تأييد 47 بالمئة من النساء البيضاوات مقابل 45 بالمئة لهيلاري كلينتون. وفي انتخابات 2020، ارتفعت نسبة تأييد النساء البيضاوات لترامب إلى 53 بالمئة.

وفي المكالمة التي جرت أمس "الخميس" الموجهة للنساء البيضاوات، ناقشت المشاركات استراتيجيات من بينها التواصل مع مجموعات الأصدقاء وجمع التبرعات والتصدي للمعلومات المضللة.

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