دعم أوباما يعطي زخماً لطموحات هاريس الرئاسية

المصدر: أ ف ب

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أيد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مسعى الديموقراطية كامالا هاريس للوصول إلى البيت الأبيض الجمعة، ما يعطي دفعة كبيرة لحملتها للتغلب على دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر.

وكتب أوباما على منصة إكس "اتصلنا أنا وميشيل في مطلع الأسبوع بصديقتنا كامالا هاريس. قلنا لها إننا نعتقد أنها ستكون رئيسة ممتازة للولايات المتحدة وإنها تحظى بدعمنا الكامل".

وتابع "في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها بلادنا، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان فوزها في نوفمبر. نأمل أن تنضموا إلينا".

يعطي موقف أوباما مزيداً من الزخم لحملة هاريس (59 عاما) التي حصلت على تأييد واسع منذ أن أعلن الرئيس جو بايدن الأحد انسحابه ودعمه ترشيحها.

الرئيس السابق (2009-2017) المؤثر هو من آخر الشخصيات الديموقراطية التي أعلنت تأييد هاريس بعد قرار بايدن.

ويبدو أن الزخم قد فاجأ ترامب، فقد رفض الجمهوري تحديد موعد لإجراء مناظرة مع هاريس، قائلا مساء الخميس إن ذلك سيكون "غير مناسب" حتى يتم إعلانها رسميا مرشحة عن الحزب الديموقراطي.

وبرر المتحدث باسم حملة المرشح الجمهوري ستيفن تشيونغ ذلك في بيان بأن "الديموقراطيين يمكن أن يغيّروا رأيهم".

ردت هاريس عبر منصة إكس ساخرة "ماذا حدث لـ: في أيّ زمان وأيّ مكان؟".

وكانت قد قالت سابقا تعليقا على إمكانية إجراء مناظرة في 10 سبتمبر، "أنا مستعدة. هيا بنا".

وكان دونالد ترامب قد أشار إلى أنه مستعد "تماما" إلى مناظرتها، لكن في ظل ظروف أخرى، لافتا إلى أن اختيار قناة "إيه بي سي" لم يعد يناسبه. وكان الرئيس الجمهوري السابق قد اتفق مع جو بايدن على إجراء مناظرتين قبل الانتخابات الرئاسية، في 27 يونيو و10 سبتمبر.

لكن الأداء الكارثي للمرشح الديموقراطي خلال المناظرة الأولى دفعه في النهاية إلى الانسحاب.

دعم نقابي

أثناء حملتها في تكساس الخميس، أوضحت كامالا هاريس الخطوط العامة لبرنامجها: التعليم، وحقّ الإجهاض، والرعاية الصحية الميسّرة.

وألقت هاريس كلمة في مؤتمر الاتحاد الأمريكي للمعلمين، أول نقابة تعلن تأييد ترشحها، في هيوستن حيث حذّرت من أن البلاد تشهد "هجوما شاملا" من الجمهوريين على "الحريات التي تحققت بشق الأنفس وتم الكفاح من أجلها".

وقالت على وقع تصفيق الحضور "بينما تقومون بتدريس الطلاب الديموقراطية والحكومة التمثيلية، يهاجم المتطرفون حرية التصويت. وبينما تحاولون إنشاء أماكن تفتح ذراعيها لأطفالنا وتوفر لهم بيئة آمنة ليتعلموا، يهاجم المتطرفون حريتنا في العيش آمنين من العنف المسلح".

وتابعت "لديهم الجرأة ليطلبوا من المعلمين وضع الأسلحة في الفصول الدراسية فيما يرفضون تمرير قوانين منطقية بشأن إجراءات السلامة المتصلة باقتناء الأسلحة".

وأشارت نائبة الرئيس أيضا إلى إقدام العديد من الولايات المحافظة على حظر كتب تتناول موضوعات مرتبطة بالجندر أو حتى العنصرية، قائلة "نريد حظر الأسلحة الهجومية، وهم يريدون حظر الكتب".

جاءت الكلمة فيما تواجه هاريس تصعيدا هجوميا في خطاب ترامب الذي وصفها الأربعاء بأنها "مجنونة يسارية متطرفة" وزعم أنها تؤيد "إعدام" الأطفال حديثي الولادة.

وتعهد ترامب، البالغ 78 عاما وهو أكبر مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة، بأنه "لن يمنح فلساً واحداً" من الأموال الفدرالية للمدارس التي لديها تفويض بالتطعيم. وكل المدارس العامة في الولايات المتحدة لديها مثل هذا التفويض.

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