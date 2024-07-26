هجوم كبير على شبكة السكك الحديد الفرنسية يتسبب باضطرابات

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرضت شركة السكك الحديد الفرنسية (إس إن سي إف) ليل الخميس الجمعة لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد "بلبلة كبيرة"، على ما أعلنت المجموعة لوكالة فرانس برس قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

وأوضحت الشركة في بيان "سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير" من المسارات، مشيرة إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز