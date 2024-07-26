قراصنة يخترقون أنظمة كمبيوتر في شركات للدفاع بعدد من الدول

المصدر: وام

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قام قراصنة من كوريا الشمالية بتنفيذ حملة تجسس إلكترونية عالمية في محاولة لسرقة أسرار عسكرية سرية مخترقين أنظمة كمبيوتر في مجموعة واسعة من شركات الدفاع أو الهندسة في عدد من الدول تضمنت منتجي دبابات وغواصات وسفنا بحرية وطائرات مقاتلة وصواريخ وأنظمة رادار.

ونقلت وسائل إعلام عن مذكرة مشتركة صادرة عن الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية قولهم إنهم يعتقدون أن القراصنة ينتمون لوكالة المخابرات الكورية الشمالية، مضيفة أن المجموعة والتقنيات الإلكترونية ما زالت تشكل تهديدا مستمرا لمختلف قطاعات الصناعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، كيانات في البلدان المعنية، وكذلك في اليابان والهند.

وأوضحت أن من بين الضحايا في الولايات المتحدة أيضا إدارة الطيران والفضاء (ناسا)، وقاعدة راندولف الجوية في تكساس، وقاعدة روبينز الجوية في جورجيا.

وأضافت وسائل الإعلام نقلا عن وزارة العدل الأمريكية قولها إنها وجهت اتهامات إلى أحد المشتبه بهم، وهو ريم جونج هيوك، بالتآمر للوصول إلى شبكات كمبيوتر في الولايات المتحدة وغسل أموال فيما تحدث مسؤولون من مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل للصحفيين عن مصادرة بعض الحسابات الإلكترونية التابعة للقراصنة، تضمنت 600 ألف دولار من العملة الافتراضية.

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