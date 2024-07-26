روسيا منفتحة على التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلن الكرملين، أمس، أن روسيا منفتحة على التفاوض مع أوكرانيا، بشأن إنهاء الصراع في وجود الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بالسلطة.

ورغم إشارة الكرملين إلى استعداده لإجراء محادثات بشروطه الخاصة فقد شكك علناً في شرعية حكم زيلينسكي، مشيراً إلى أن فترة ولايته البالغة خمس سنوات انتهت في مايو، وأنه كان ينبغي عليه الدعوة إلى إجراء انتخابات. ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع أوكرانيا في وجود زيلينسكي بالسلطة قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحفيين:

«روسيا بشكل عام منفتحة على عملية التفاوض، لكن علينا أولاً أن نفهم مدى استعداد الجانب الأوكراني لهذا الأمر، ومدى حصول الجانب الأوكراني على الإذن بذلك من المسؤولين عنه».

ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن نظام الصواريخ الروسي إسكندر-إم استهدف مصنعاً في خاركيف، ما أدى إلى تدمير ورشتين لإصلاح المركبات المدرعة. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «نفذت أنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية إسكندر-إم ضربة صاروخية جماعية على منشآت لمصنع في خاركيف».

وأضاف البيان: «إنه ونتيجة للضربة تم تدمير ورشتين لإصلاح وترميم المركبات المدرعة، وتم إيقاف إصلاح المركبات المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية في ورش المصنع».

كما أعلنت الوزارة أن الطيران العملياتي التكتيكي الروسي استهدف ورشاً لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة، ودمر منظومات صاروخية من طراز هيمارس في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات الروسية، استهدفت مستودعاً للوقود، ومواد للتشحيم، و5 مركبات برادلي أمريكية الصنع، في موقع يحتوي على معدات عسكرية أجنبية، بالإضافة إلى موقع للمسيرات البحرية.

بالإضافة إلى ذلك تم تدمير ورش لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة ومصانع الحدادة الميكانيكية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 104 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 منظومات صاروخية متعددة الإطلاق من طراز هيمارس، بالإضافة إلى 52 طائرة مسيرة، منها 26 خارج منطقة العمليات الخاصة.

تدمير مسيّرات

إلى ذلك قال قائد القوات الجوية الأوكرانية، أمس، إن القوات الجوية دمرت 25 من 38 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا أثناء الليل. وأضاف: «في الليلة الماضية استخدم الروس طائرات مسيرة هجومية، وهاجم بنية تحتية أوكرانية في عدة مناطق، منها منطقة جنوب أوديسا ووسط أوكرانيا.

في الأثناء قتل 3 جنود، وأصيب 4 آخرون بجروح خطرة في تبادل لإطلاق النار بين جنود أوكرانيين متمركزين في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت فرقة في الجيش الأوكراني. وذكرت فرقة خورتيتسيا في بيان، أن الجنود استخدموا أسلحة نارية في إحدى الوحدات، في إطار علاقات شخصية قُتل فيها 3 جنود، وجُرح 4 آخرون».

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