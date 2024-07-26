حدث وتاريخ .. 26 يوليو

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ملك مصر والسودان فاروق الأول يتنازل عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد.

 

 

 

1952

 

 

 

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