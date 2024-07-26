حدث وتاريخ .. 26 يوليو 1911 القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس لإجهاض ثورة شهدتها مدن مغربية عدة ضد الاحتلال. 1773 أول عرض لأوبرا «الحب هو أم الاختراع» من تأليف يوزف هايدن، في قصر إسترهازا. 1952 ملك مصر والسودان فاروق الأول يتنازل عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد. 1788 نيويورك تصبح الولاية الحادية عشرة في الولايات المتحدة وهي الـ 27 من حيث المساحة. صورة التاريخ: 26 يوليو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي ملك مصر والسودان فاروق الأول يتنازل عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد. 1952 تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App