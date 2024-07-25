الجيش الإسرائيلي يستعيد جثث 5 رهائن كانوا محتجزين في غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن قواته استعادت جثة امرأة كانت محتجزة رهينة في قطاع غزة وجثث أربعة جنود قتلوا خلال هجوم حركة حماس على إسرائيل ونقلوا إلى القطاع.

وأوضح الجيش في بيان العثور على جثث الرهينة مايا غورين والجنود الأربعة رافيد أريه كاتس وأورين غولدين وتومير أخيماس وكيريل برودسكي.

وأوضح الجيش أنه تم العثور على الجثث خلال عملية في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقتل الجنود الأربعة خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في التاسع من أكتوبر.

وفي أكتوبر، أعلن الجيش مقتل مايا غورين التي كانت بين الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وكانت سلطات كيبوتسَيْن أعلنت مساء الأربعاء في بيانين منفصلين أن الجيش استعاد جثتي غورين وغولدين.

وجاء في بيان لسلطات كيبوتس نير عوز "تبلّغنا هذا المساء أنه تمت استعادة جثة مايا غورين في عملية إنقاذ نفّذها الجيش".

لاحقا وفي بيان منفصل، أعلنت سلطات كيبوتس نير يتسحاق أن الجيش الإسرائيلي استعاد جثة غولدين.

وجاء في البيان "في هذا المساء تبلّغنا بعملية استعادة جثة أورين غولدين العنصر في جهاز طوارئ الكيبوتس والذي سقط في السابع من أكتوبر".

وأدى هجوم حماس إلى مقتل 1197 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 111 منهم في غزة، بينهم 39 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.

ردت إسرائيل على هجوم حماس متوعدة "بالقضاء" على الحركة، وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وهجمات برية أسفرت عن سقوط 39145 قتيلا على الأقل، معظمهم مدنيون ولا سيما من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.

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