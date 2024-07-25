فرنسا وجيبوتي تتفقان على تجديد شراكتهما الدفاعية

المصدر: أ ف ب

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اتفق رئيسا فرنسا إيمانويل ماكرون وجيبوتي إسماعيل عمر غيلليه يوم الأربعاء في قصر الإليزيه على تجديد الشراكة الدفاعية بين باريس وجيبوتي، وذلك بعد عامين من المفاوضات.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، تم التوصل إلى اتفاق بشأن "إصلاح الطموح لمعاهدة التعاون الدفاعي بين فرنسا وجيبوتي"، التي تنظم وجود القوات الفرنسية في جيبوتي، والتي يبلغ عددها 1500 عسكري، ما يجعلها أكبر وحدة عسكرية فرنسية في الخارج.

وأكد الإليزيه أن "النسخة المحدثة من معاهدة التعاون الدفاعي تعكس العلاقة الممتازة بين البلدين وتلاقي مصالحنا الاستراتيجية"، رغم أن الرئاسة الفرنسية لم تؤكد رسميًا توقيع الاتفاقية بعد.

يأتي هذا الإعلان في وقت تخطط فيه فرنسا لتقليص وجودها العسكري في غرب ووسط إفريقيا إلى بضع مئات من الجنود، بعد سلسلة من الانتكاسات في منطقة الساحل في السنوات الأخيرة.

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