حدث وتاريخ ..25 يوليو 1894 بدء الحرب الصينية اليابانية الأولى عندما يطلق اليابانيون النار على سفينة حربية صينية. 1907 الروسي بوريس روزنغ يتقدم ببراءة اختراع لـ«نقل كهربائي للصور»، وهو التلفزيون. 1848 ولادة آرثر جيمس بلفور، رئيس وزراء المملكة المتحدة وصاحب وعد بلفور الشهير. 1957 إلغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية التونسية وتنصيب الحبيب بورقيبة رئيساً لها. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 25 يوليو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App