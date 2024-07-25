أمريكا تستكمل انسحابها من النيجر مطلع الشهر المقبل

المصدر: أبيدجان - «أ.ف.ب»

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أعلن جنرال أمريكي، أمس، أن انسحاب القوات الأمريكية من النيجر، تنفيذاً لمطلب النظام العسكري في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، سيستكمل في أوائل أغسطس.

وقال الجنرال كينيث إيكمان القائد العسكري الأمريكي في أفريقيا للصحافيين في أبيدجان إن «الانسحاب يسير بشكل جيد».

وأضاف إيكمان الذي يرأس القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) «لقد تم الأمر قبل الموعد المحدد وهذا بسبب التنسيق الممتاز الذي قمنا به مع نظرائنا العسكريين النيجريين».

وتابع: «أتوقع أن نستكمل الانسحاب بحلول أوائل أغسطس، أي قبل الموعد النهائي المتفق عليه بين الطرفين في 15 سبتمبر».

وأوائل يوليو، انسحبت الولايات المتحدة من قاعدة نيامي عاصمة النيجر، لكن لا يزال هناك 200 جندي أمريكي في قاعدة أغاديز للطائرات المسيرة في شمال البلاد.

تنديد بالاتفاقية وندّد نظام نيامي الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في 26 يوليو العام الماضي باتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وانسحب منها في منتصف مارس الماضي.

وكان النظام طالب على الفور بعد الانقلاب، بانسحاب جنود القوة الاستعمارية الفرنسية السابقة، واقترب من روسيا التي أرسلت مدربين ومعدات عسكرية إلى النيجر في أبريل ومايو. ووافقت واشنطن في منتصف أبريل على سحب جنودها الذين نشرتهم في النيجر في إطار جهود إقليمية لمحاربة الجماعات الجهادية.

ورأى إيكمان أن «الآثار على الأمن الإقليمي مقلقة للغاية». وأضاف: «تحدثت هنا مع القادة العسكريين والحكوميين - نحن نتشاطر المخاوف بشأن التهديد المتطرف العنيف الذي يتزايد ويهدد بشكل متزايد البلدان المحيطة بمنطقة الساحل».

وأكد أن واشنطن ستواصل العمل مع قوات الأمن في ساحل العاج، لكنه نفى تقارير إعلامية أفادت بأن الجيش الأمريكي يتطلع لبناء قاعدة في أوديين بشمال البلاد.

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