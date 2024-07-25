فيدان: الإمارات أصبحت نموذجاً للعديد من الدول في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالتعاون بين تركيا والإمارات حول إدارة الأزمات في المنطقة، وأبدى إعجابه برؤية الإمارات إزاء التنمية والتكنولوجيا، وقال إنها «أصبحت نموذجاً للعديد من الدول في هذه المنطقة».

في مقابلة مع فضائية «سكاي نيوز عربية»، قال فيدان، إن «العلاقة مع الإمارات جيدة للغاية، لدينا مجالات تعاون جدية في مجالات الاستثمار المتبادل والتجارة والتعاون التكنولوجي». وأكد «استمرار المشاورات بين تركيا والإمارات حول إدارة الأزمات في المنطقة، لدينا تبادل مكثف للآراء، نحن نفكر بنفس الطريقة في العديد من القضايا، بما في ذلك قضية فلسطين، نحن نبحث سبل حل جميع هذه الأزمات معاً».

وتابع: «كما تعلمون، فإن رؤية الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالتنمية والتكنولوجيا رؤية ممتازة، وقد أصبحت نموذجاً للعديد من الدول في هذه المنطقة، نتحدث الآن عن الإمارات العربية المتحدة التي تعمل في الذكاء الاصطناعي وترسل رواد الفضاء، إنها حقاً دولة تسهم بشكل كبير في المنطقة واقتصادها».

حرب غزة

وقال وزير الخارجية التركي، إن الحرب الدائرة في غزة «خنجر مغروز في قلب العالم»، مؤكداً دور تركيا في تقديم كل الدعم الممكن لجميع الأطراف فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.

وأضاف أن الأمريكيين والغربيين متفقون على أن بنيامين نتانياهو يتجنب اتخاذ خطوات في سياق الوصول لاتفاق يضع حداً للحرب، لأن وقف إطلاق النار في فلسطين لا يتوافق مع الأهداف السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وعن رأيه بشأن مرحلة ما بعد الحرب قال فيدان:

«إذا لم نقم بتطبيق حل الدولتين الآن، فسوف تنشب في المستقبل حرب غزة الرابعة، أو حرب الضفة الغربية الخامسة أو حرب القدس السابعة، لذا يجب أن نتعلم من الأحداث ونطبق حل الدولتين بأسرع ما يمكن، هذا مهم لأمن الإسرائيليين وأيضاً لأمن الفلسطينيين، في الواقع، يجب القيام بذلك من أجل أمن المنطقة بأسرها».

مع العرب

وقال فيدان، إن «العلاقة التركية مع الأشقاء العرب وصلت إلى مستوى ممتاز، من الطبيعي أن تكون هناك خلافات، لكن الدول الناضجة يجب عليها أن تدير هذه الخلافات بنضج ضمن إطار استراتيجي محدد».

وحول تطبيع العلاقات مع سوريا قال، إن «الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب عن استعدادنا لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بيننا».

وتابع: «لقد أجرينا منذ عام 2017 محادثات عبر قنوات متعددة، وكانت هناك أوقات شهدنا فيها فوائد لذلك، الآن علينا تحويل هذه الحالة المؤقتة إلى حالة أكثر ديمومة، أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد. يجب أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان».

وعن ترتيبات الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا قال فيدان: «تحضيراتنا تسير بشكل جيد، أي أننا في مراحل استكمال التحضيرات سيكون لدي إن شاء الله زيارة إلى القاهرة بداية أغسطس، سنجتمع هناك مع نظيرنا المصري الجديد، ونقوم بتحضيرات الاجتماع بين الزعيمين. كما تعلمون، لقد زار رئيس جمهوريتنا القاهرة، والآن سنستضيف السيد السيسي في أنقرة إن شاء الله».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز