آلاف يتظاهرون قرب مبنى الكونغرس قبل خطاب نتنياهو

المصدر: رويترز

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تجمَّع آلاف المحتجين المعارضين للحرب التي تشنُّها إسرائيل على قطاع غزة بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي اليوم وحمل بعضهم الأعلام الفلسطينية، وذلك قبل خطاب من المقرر أن يلقيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام أعضاء الكونغرس.

ووُضعت لافتات على منصة أقامها المحتجون تقول إن الزعيم الإسرائيلي «مجرم حرب مطلوب للعدالة»، في إشارة إلى مذكرة الاعتقال التي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدارها.

وينفي نتنياهو بشدة اتهامات ارتكاب جرائم حرب.

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