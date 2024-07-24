ماسك ينفي تخصيص 45 مليون دولار شهرياً لدعم ترامب

المصدر: أ ف ب

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نفى إيلون ماسك تقارير تحدثت عن تبرعه بمبلغ 45 مليون دولار شهرياً لصندوق يدعم مساعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأخيرة، في إطار السباق إلى البيت الأبيض.

وفي منشور أمس على «إكس»، وصف ماسك تقريراً يفيد بأنه كان يموّل ما يسمى «لجان Super-PAC السياسية» بأنه «سخيف».

و«لجان Super-PAC» بمنزلة كيان قانوني لا يستطيع تمويل مرشح بشكل مباشر، لكن يحق له الإنفاق بدون حدود على العمليات الدعائية أو النشاطات الميدانية.

وقال ماسك: «أقدم بعض التبرعات لـAmerica PAC، ولكن على مستوى أقل بكثير».

وأضاف: «الجمهوريون، في الغالب ولكن ليس في شكل كامل، يقفون إلى جانب الجدارة والحرية».

وتأتي تعليقات ماسك بعد أيام من زخم جديد في حملة الحزب الديمقراطي وإعلان نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ترشحها محلّ الرئيس جو بايدن إثر انسحابه المفاجئ.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت، الأسبوع الماضي، أن ماسك يعتزم التبرع بنحو 45 مليون دولار شهرياً لمجموعة تدعم حملة دونالد ترامب الرئاسية، وتساهم فيها شخصيات أخرى في مجال التكنولوجيا.

وبعيد محاولة اغتيال ترامب هذا الشهر، أعلن ماسك رسمياً دعمه الكامل للمرشح الجمهوري.

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