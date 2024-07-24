إخلاء صالة ركاب بمطار جون كينيدي بسبب حريق

المصدر: أ ب

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أعلن مسؤولون أمريكيون أنه تم إخلاء إحدى صالات مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك فترة وجيزة اليوم بسبب حريق في سلَّم كهربائي.

وأوضح مسؤولو إدارة الإطفاء في نيويورك أنه تم الإبلاغ عن الحريق في الصالة رقم 8 بمطار جون كينيدي نحو الساعة السابعة صباحاً. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال متحدث باسم هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرزي إن عمليات الصالة استؤنفت بحلول الساعة 8:15 صباحاً، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق في سبب الحريق.

وأظهر مقطع مصوَّر، نشره أحد الركاب على منصة «إكس» من داخل طائرة متوقفة، عربات الإطفاء وهي تحتشد على المدرج.

وتغادر رحلات شركات الطيران، بما في ذلك الخطوط الجوية الأمريكية والخطوط الجوية البريطانية وكاثي باسيفيك وكانتاس، من الصالة رقم 8.

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