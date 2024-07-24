هل يستعد «الناتو» لمواجهة مباشرة مع روسيا؟

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن القوات الاستراتيجية الصاروخية الروسية أجرت تدريبات باستخدام قاذفات صواريخ «يارس» المتنقلة في جمهورية ماري إل بوسط روسيا، في حين تتهم برلين الجيش الروسي بأنه «يتجه نحو الغرب» ويعاظم تسلحه، وذلك بعد مرور بضع ساعات على تصريح للرئيس الصربي يجزم فيه أن حلف الناتو يستعد لمواجهة مباشرة مع روسيا.

تدريبات روسية

وفي وقت سابق من الصيف الجاري، أجرت وزارة الدفاع الروسية بالفعل تدريبات مماثلة باستخدام صواريخ «يارس» القادرة على إطلاق صواريخ ذات رؤوس حربية نووية في منطقتي إيفانوفو وإيركوتسك.

ويرى المفتش العام للجيش الألماني كارستن بروير «خطراً متزايداً» في التسلّح الروسي. وقال لصحيفة «زيكسيشه تسايتونغ» الألمانية: «نلاحظ أن الجيش الروسي يتجه نحو الغرب».

مشيراً إلى أنه في غضون خمس إلى ثماني سنوات ستكون القوات المسلحة الروسية جاهزة بالمواد والأفراد اللازمين لجعل هجوم على أراضٍ تابعة لحلف الناتو أمراً ممكناً. واستشهد بروير بتحليلاته الخاصة ومعلومات من أجهزة سرية وقوات مسلحة لدول في الحلف، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كأساس لهذا التقييم.

وقال بروير: «يضيف الجيش الروسي ما بين 1000 إلى 1500 دبابة إلى صفوفه سنوياً. الدول الخمس الأوروبية الكبرى الأعضاء في الناتو ليس لديها سوى نصف هذا العدد في المخزونات». وأشار إلى أن الجيش الألماني يمتلك حوالي 300 دبابة قتالية، وقال: «إذا اقترنت هذه القدرة بالنية، التي يمكن قراءتها بالتأكيد من خطابات بوتين، فإن هذا ينبغي أن يثير قلقنا.

وظيفتي هي التفكير في مثل هذا السيناريو الأسوأ. بالنسبة للجيش الألماني هذا يعني: علينا أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال في غضون خمس سنوات. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكننا من الردع». ومع ذلك أشار بروير إلى أن حالة التهديد الجديدة لم تصل بعد إلى كل مكان.

وأوضح بروير أنه لا يرى أي علامات على ابتعاد الولايات المتحدة عسكرياً عن أوروبا، مفترضاً أن دونالد ترامب سيعرف قيمة «الناتو» إذا عاد للبيت الأبيض، وقال: «لقد رفع ترامب بطريقة غاشمة مرآة أمامنا نحن الأوروبيين، وأوضح أنه يجب علينا تعزيز الركيزة الأوروبية للتحالف والقيام بدور أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة».

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قال أول من أمس، إن الدول الغربية مشغولة حالياً بالاستعداد النشط للدخول في صراع مباشر مع روسيا. وقال فوتشيتش لقناة «بينك تي في» إن حلف الناتو «يفضل شن حرب عن بعد، من خلال طرف آخر، ومن خلال استثمار الأموال، وما إلى ذلك، لكن الدول الغربية في الوقت الحالي ليست مستعدة (لصراع مباشر مع روسيا)».

مقتل مدربين أجانب

في الأثناء، نقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية بأن طواقم منظومة صواريخ «إسكندر-إم»، قتلت 50 مدرباً ومرتزقاً أجنبياً في نقطة انتشار للمدربين والمرتزقة من الدول الغربية في مقاطعة خاركوف. وأعلنت كذلك أن الجيش الروسي سيطر على بلدة إيفانو داريفكا الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومتراً شمال شرق باخموت، في منطقة دونبتسك.

وفي كييف قال مسؤولون أوكرانيون إن هجوماً جوياً روسياً ألحق أضراراً بمنشأة للطاقة في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربي عن عشرات آلاف المستهلكين. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت سبع طائرات مسيرة من أصل ثماني طائرات مسيرة أطلقتها روسيا الليلة قبل الماضية.

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