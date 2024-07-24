حدث وتاريخ .. 24 يوليو 2013 حادث قطار سانتياغو دي كومبوستيلا خلف 70 قتيلاً و143 جريحاً ويعتبر الأسوأ في تاريخ إسبانيا. 1920 بدء الانتداب الفرنسي على سوريا بعد معركة ميسلون بين متطوعين سوريين والجيش الفرنسي. 1854 محمد سعيد باشا يستلم حكم مصر خلفاً لابن أخيه عباس حلمي الذي اغتيل في 13 يوليو. 2019 بوريس جونسون يصبح رئيساً لوزراء المملكة المتحدة بعد انتخابه زعيماً لحزب المحافظين خلفاً لتيريزا ماي. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 24 يوليو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App