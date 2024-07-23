زعيما الديموقراطيين في الكونغرس يؤيدان ترشيح كامالا هاريس

المصدر: وكالات

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أعلن زعيما الديموقراطيين في الكونغرس “الثلاثاء” تأييدهما ترشيح كامالا هاريس للرئاسة، بعد حصولها على دعم معظم حزبها لمواجهة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز "نحن هنا اليوم لتقديم دعمنا لنائبة الرئيس كامالا هاريس"

و أظهرت استطلاع أجرته رويترز/إبسوس أن نائبة الرئيس كاملا هاريس تتفوق بنقطتين مئويتين على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية ودعمه ترشح هاريس بدلاً منه.

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