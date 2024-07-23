موسكو ترحّب بموقف زيلينسكي بشأن المفاوضات

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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استجابت روسيا أمس، بشكل إيجابي مع تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن المفاوضات المحتملة لوضع حد للحرب.

وصر ح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في موسكو أمس، بأن هذا «أفضل من البيانات باستبعاد أي اتصالات مع الجانب الروسي ومع رئيس الدولة الروسية». وأضاف: «إنه لشيء طبيعي أن الحديث بنبرة أو بأخرى عن الحوار أفضل بكثير من الحديث عن نية القتال حتى آخر مواطن أوكراني».

وقال زيلينسكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في وقت سابق، إن بإمكانه أيضاً الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم استبعاده في السابق لهذا الاحتمال بموجب مرسوم. وأكد زيلينسكي مجدداً في المقابلة، استعداده من حيث المبدأ للتفاوض مع الممثلين الروس في قمة سلام جديدة.

موضحاً أنه ليس هناك فرق إذا كان بوتين أم لا. لكن بيسكوف قال الآن يبقى أن نرى ما يقصده زيلينسكي بالضبط من تصريحاته الأخيرة.

استمرار القتال

وبانتظار أن تترجم التصريحات الإيجابية إلى طريق نحو السلام، تستمر المعارك على الجبهة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية دمرت رادار الكشف والتتبع للأهداف الجوية بي-18 التابع للقوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك عن الوزارة القول: قامت وحدات من مجموعة (الشرق) بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي ونيسكوشنوي ونوفوسيلكا وبريتشيستوفكا وستيبنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضافت إنه قد تم صد هجوم مضاد من قبل تشكيلات القوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن العدو فقد أكثر من 110 عسكريين، وخمس مركبات وعدداً من المدافع الميدانية.

وأوضح بيان الدفاع: استهدفت وحدات من مجموعة (دنيبر) القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق كابولوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوريجيا.

وبحسب البيان فإن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 115 عسكرياً وأربع مركبات عسكرية. وتابع: استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية محطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز (بي-18) والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 113 منطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز اتاكامز أمريكية الصنع، وستة صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع، و163 مسيرة.

وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجوم بواسطة مسيّرات على مصفاة في جنوب غربي روسيا. وأكد مصدر في أوساط الدفاع الأوكرانية أن مسيّرات عدة هاجمت مصفاة في مدينة توابسيه الواقعة على البحر الأسود في منطقة كراسنودار في جنوب غربي روسيا ما تسبب باندلاع حريق.

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