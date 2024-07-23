55 قتيلاً في جنوب إثيوبيا بانزلاقات تربة

المصدر: عواصم - وكالات

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قتل 55 شخصاً على الأقل، أمس، في انزلاقات تربة عقب هطول أمطار غزيرة في منطقة غوفا في جنوب إثيوبيا، حسبما أفادت السلطات المحلية، مضيفة أن عمليات الإغاثة مستمرة.

وقال المسؤول في منطقة غوفا الإدارية دغماوي زريهون في بيان «تم العثور على أكثر من 55 جثة بعد انزلاقات التربة التي سبّبها هطول أمطار غزيرة صباح الاثنين، وقد ترتفع حصيلة الضحايا».

وفي الصين يبحث أفراد الإنقاذ عن عشرات المفقودين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث سيول وانهيار جزئي بجسر، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً.

واجتاحت السيول قرية في سيتشوان جنوب غربي البلاد منتصف ليل السبت، وقال أفراد الإنقاذ إن 10 أشخاص لقوا حتفهم، مشيرين إلى أنهم يبحثون عن 29 آخرين في عداد المفقودين.

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدار أيام في ارتفاع منسوب مياه النهر الذي يمر عبر قرية شينخوا في مقاطعة هانيوان. وجرفت المياه 40 منزلاً على ضفة النهر، كما دمرت جسوراً وقطعت طرقاً.

وفي مقاطعة شنشي بشمال غرب البلاد، سقطت مركبات في نهر متدفق عندما انهار جزء من جسر على الطريق السريع في وقت متأخر الجمعة.

وأفادت شبكة تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) بمقتل 15 شخصاً على الأقل حتى أمس. ووصل إعصار برابيرون، وهو الإعصار الرابع هذا العام، إلى اليابسة على طول ساحل مدينة وانينغ في جزيرة هاينان جنوبي الصين أمس.

ووصل الإعصار محملاً برياح تصل سرعتها إلى 28 متراً في الثانية بالقرب من المركز. ومن المتوقع أن يستمر في التحرك نحو الشمال الغربي وأن يدخل خليج بيبو، حيث سيجلب رياحاً قوية وأمطاراً إلى مقاطعتي هاينان وقوانجدونغ، وأيضاً إلى منطقة قوانجشي بجنوب الصين.

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