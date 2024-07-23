حدث وتاريخ .. 23 يوليو 1829 المستكشف ورجل السياسة ويليام بيرت يسجل براءة اختراع الآلة الكاتبة في الولايات المتحدة. 1952 حركة الضباط الأحرار في مصر تقود ثورة 23 يوليو التي أطاحت بالملكية. 2015 وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تعلن اكتشاف كوكب «كيبلر 452 بي» الشبيه بالأرض. 1999 ولي عهد المملكة المغربية الأمير محمد السادس يتولى الحكم خلفاً لأبيه الراحل الملك الحسن الثاني. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 23 يوليو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App