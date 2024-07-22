المستشار الألماني: قرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي يستحق التقدير

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم الترشح للرئاسة مرة أخرى يستحق التقدير.

وغرد شولتس عبر منصة "إكس": "حقق صديقي الرئيس جو بايدن الكثير لبلاده، ولأوروبا، والعالم... بفضله أصبح التعاون عبر الأطلسي وثيقا، وحلف شمال الأطلسي (الناتو) قويا، والولايات المتحدة شريكا جيدا وموثوقا بالنسبة لنا. قراره بعدم الترشح مرة أخرى يستحق التقدير".

وسبق أن أعلن بايدن (81 عاما) انسحابه من السباق الرئاسي عبر عدة منصات للتواصل الاجتماعي، وتعرض بايدن لضغوط داخل صفوفه بسبب عمره وحالته العقلية. ويريد بايدن الآن فقط التركيز على أداء واجباته كرئيس، بحسب بيانه.

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