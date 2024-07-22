الديمقراطيون يجمعون أكبر قدر من التبرعات في 2024 بعد ترشح هاريس مكان بايدن

المصدر: أ ف ب

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أعلنت مجموعة "أكت بلو"، المسؤولة عن جمع التبرّعات لحملة الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي، أنها سجّلت مساء الأحد، بعد سحب الرئيس جو بايدن ترشّحه ودعمه نائبته كامالا هاريس للحلول محله، أكبر عملية جمع تبرّعات ليوم واحد في 2024.

وقالت المجموعة في بيان إنّه "حتى الساعة 21:00 (01:00 ت غ)، جمع المؤيدون على مستوى القاعدة 46.7 مليون دولار (42.8 مليون يورو) عبر أكت بلو بعد إطلاق ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس".

وأضاف البيان أنّ يوم الأحد أصبح أكبر يوم لجمع التبرعات في دورة 2024. وتسهل هذه المجموعة جمع التبرعات عبر الإنترنت للمرشحين الديمقراطيين.

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