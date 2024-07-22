حدث وتاريخ.. 22 يوليو 1598 مسرحية تاجر البندقية للأديب وليام شيكسبير تدخل السجل الملكي بأمر من الملكة إليزابيث. 1896 صدور العدد الأول من «صحيفة الشام» في دمشق، والتي استمرت حتى عام 1908 ثم توقفت. 1933 الطيار الأمريكي ويلي بوست يهبط بنيويورك بعد أن طار وحده حول العالم في سبعة أيام. 2015 جامعة برمنغهام تُعلن عُثورها على مخطوطةٍ قُرآنيَّةٍ من صفحتين ترجع إلى العصر النبوي. صورة التاريخ: 22 يوليو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App