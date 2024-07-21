الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الروسي اليوم الأحد السيطرة على بلدتين صغيرتين في شرق أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية إن "وحدات مجموعة +الغرب+ حررت بلدتي روزوفكا (اندرييفكا بالأوكرانية) وبيستشانوي نيجني (بيشتاني بالأوكرانية)".

وتقع البلدتان اللتان يقطنهما عدد محدود من السكان منذ ما قبل الهجوم الروسي في فبراير 2022، على التوالي في منطقتي لوغانسك وخاركيف، وتبعد الواحدة من الأخرى حوالى 15 كلم.

ومنذ الخريف الفائت، يواجه الجيش الأوكراني الذي يفتقر الى العديد والعتاد هجمات روسية على طول خط الجبهة الممتد نحو ألف كلم.

وسيطرت القوات الروسية في الشرق على العديد من البلدات في الأسابيع الاخيرة. وتركز راهنا في منطقة دونيتسك على بلوغ مدينتي نيويورك وتوريتسك.

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