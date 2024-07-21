زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب غرب جزيرة كريت

المصدر: د ب ا

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أعلن معهد الديناميكا الجيولوجية في أثينا اليوم الأحد أن زلزالا بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر ضرب الجزء الغربي من جزيرة كريت السياحية.

وأظهرت الإحصاءات أن الزلزال، وقع الساعة السابعة ودقيقتين صباحا بالتوقيت المحلي (04.02 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على بعد 18 كيلومترا أسفل سطح البحر. ووقع الزلزال على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب الساحل الجنوبي للجزيرة بالقرب من بلدة بالايوخورا.

وكان هذا الزلزال الأكبر قد سبقه عدد من الهزات الأرضية في المنطقة. ولم تقل وكالة الدفاع المدني اليونانية في البداية ما إذا كان الزلزال أسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية، كما لم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية " تسونامي".

وقال العالم في مجال الزلازل جيراسيموس تشولياراس لإذاعة " إي ار تي" العامة اليونانية" نحن نرصد الظاهرة ولا نستطيع أن نقول بعد أن هذا هو الزلزال الرئيسي".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه لم ترد في البداية تقارير بشأن وقوع إصابات. مع ذلك، فإن الكثيرين استيقظوا من نومهم بسبب الزلزال.

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