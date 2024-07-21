هجوم روسي واسع على منشآت الطاقة في أوكرانيا

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

هاجمت روسيا منشآت نقل الطاقة في شمال ووسط أوكرانيا بطائرات بدون طيار الليلة قبل الماضية، ما تسبب في انقطاع مؤقت للكهرباء عن المنازل والمنتجين الصناعيين، مع تحذير أطلقته الأمم المتحدة من شتاء قاسٍ قادم على أوكرانيا في ظل هذه الهجمات.

واستمرت أعمال الإصلاح حتى صباح أمس، على الرغم من عودة إمدادات الكهرباء إلى معظم المستهلكين، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

واستهدفت القوات الروسية خمس مناطق أوكرانية، هي: كييف وسومي وتشيرنيهيف، وخاركيف وبولتافا، بـ17 طائرة مسيرة على الأقل وأربعة صواريخ، حسب قائد سلاح الجو الأوكراني، ميكولا أوليشوك على تطبيق تليغرام.

وأعلن الجانب الاوكراني اعتراض 13 طائرة بدون طيار.

وقال حاكم خاركيف أوليه سينيهوبوف إن شخصين على الأقل قُتلا وأصيب ثلاثة آخرون بعد هجوم صاروخي روسي على البنية التحتية في منطقة خاركيف. وأكد مسؤولون أوكرانيون أن عدد القتلى إثر غارة على مدينة ميكولايف، ارتفع إلى أربعة.

وقال فيليب برونين حاكم منطقة بولتافا، وسط أوكرانيا، إن الهجمات تركت آلاف الأشخاص بدون كهرباء أو مياه جارية في المنطقة.

وتوقع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن يواجه سكان أوكرانيا شتاء قاسياً بسبب أزمة الطاقة الناتجة عن الهجمات الروسية، وسوف يكونون بحاجة إلى مزيد من المساعدات لمواجهة شهور البرودة.

وأضاف أن المسؤولين الأوكرانيين لديهم قلق بالغ، مشيراً إلى أن السكان، سيما في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، يساورهم الخوف بالفعل من أن يتركوا بدون تدفئة في الشتاء.

خسائر كبيرة

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية، تأكيدها أمس، أن القوات الروسية حسنت مواقعها على طول الجبهة، وقتلت نحو 1895 عسكرياً أوكرانيا في مناطق متفرقة في الجبهة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بالإضافة لتدمير معدات عسكرية مختلفة ومستودعات ذخيرة.

وقالت الوزارة: «إن طيران العمليات التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية دمرت منصتي إطلاق ومحطة رادار «إيه إن/إم بي كيو-65» لنظام صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، وضربت تجمعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في 113 منطقة».

وأشارت إلى أن «منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الـ24 الساعة الماضية، صاروخين من طراز «أتاكمز» و4 أخرى من طراز «هيمارس»، بالإضافة إلى 74 طائرة مسيّرة، بينها 27 تم إسقاطها داخل أراضٍ روسية».

وأكد فاسيلي غولوبيف حاكم منطقة روستوف جنوبي روسيا إسقاط 26 مسيرة أوكرانية في المنطقة ليل الجمعة السبت.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز