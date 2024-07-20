القبض على 3 قراصنة في إسبانيا بسبب هجمات إلكترونية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم السبت أنها ألقت القبض على ثلاثة متسللين إلكترونيين للاشتباه بتنفيذهم هجمات إلكترونية على إسبانيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي لأغراض إرهابية.

وقال الحرس المدني إن إلقاء القبض على الثلاثة جاء للاشتباه بمشاركتهم في هجمات إلكترونية لحجب خدمات مؤسسات عامة وقطاعات استراتيجية.

ولم يذكر ما إذا كان قد جرى توجيه اتهام إلى المشتبه بهم أو احتجازهم.

وأضاف الحرس المدني أن الهجمات الإلكترونية نُفذت ضد صفحات على الإنترنت تخص منظمات عامة وخاصة في قطاعات حكومية وبنى تحتية حيوية وخدمات أساسية في البلدان التي تدعم أوكرانيا في الصراع مع روسيا.

ونشرت الشرطة مقطعا مصورا على منصة التواصل الاجتماعي إكس لمداهمة منزل أحد المشتبه بهم حيث عثرت على علم المطرقة والمنجل، الذي يعود للحقبة السوفيتية، معلقا على الحائط.

وقال الحرس المدني في بيان "نظم هذه الهجمات مجموعة القرصنة 'نو نيم 057 (16)'، (التي بدأت نشاطها) بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا وهي واحدة من أكثر المجموعات نشاطا".

وأضاف أن هذه المجموعة "تعترف في بيانها التأسيسي بأنها 'سترد بشكل متناسب على الأعمال العدائية ومعاداة روسيا بشكل علني من الكارهين لروسيا في الغرب".

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المشتبه بهم في ماناكور الواقعة في مايوركا بجزر البليار الإسبانية وفي ولبة وإشبيلية بجنوب البلاد. وأضافت أن التحقيق جار.

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