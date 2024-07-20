مستشفى فلسطيني في غزة ينجح في إنقاذ جنين من رحم والدته القتيلة

المصدر: د ب ا

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أفاد مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم السبت، أن الأطباء نجحوا في إنقاذ جنين من رحم والدته "الشهيدة".

وقال المستشفى، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى استقبل شهيدة حامل في شهرها التاسع، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بعد استهداف الاحتلال لمنزلها، وتم تحويلها فورا إلى قسم العمليات".

ووفق المستشفى، "باشر أطباء النساء والولادة بعملية عاجلة لفتح بطن الشهيدة وإخراج الجنين، الذي وُلد حيا وتم تحويله إلى قسم حضانة مستشفى شهداء الأقصى".

وأشارت الوكالة إلى أن مستشفى العودة في النصيرات هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات النساء والولادة في المحافظة الوسطى منذ بداية الحرب على قطاع غزة وحتى اليوم.

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