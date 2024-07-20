لماذا لن ينسحب بايدن من سباق الانتخابات قبل يوم الأربعاء؟

المصدر: د ب ا

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أكد مستشارون للرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية قبل إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطابه أمام الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم السبت تقارير مفادها أن بايدن لا يريد الانسحاب من سباق الانتخابات قبل خطاب نتانياهو في الكونغرس، وهو أمر يبعث على الارتياح، في ضوء العلاقات المتوترة بينهما في الفترة الأخيرة على خلفية الحرب في غزة، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية (واي نت) اليوم.

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