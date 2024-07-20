الجيش الروسي يواصل تقدمه باتجاه نيويورك الأوكرانية

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل الجيش الروسي أمس، تقدمه باتجاه بلدة نيويورك في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، بعدما سيطر على بلدة يوريفكا الواقعة على بعد كيلومترين جنوب نيويورك وعلى مسافة غير بعيدة من توريتسك، وهما بلدتان تتعرضان منذ منتصف يونيو لضربات من جانب القوات الروسية التي تسعى الى السيطرة عليهما وصولاً لاستكمال السيطرة على منطقة دونيسك التي اعلنت سابقاً ضمها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعتي كورسك وبيلغورود وجمهورية القرم والبحر الأسود.

وجاء في بيان الوزارة أنه خلال الليلة قبل الماضية، أنه تم إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيّرة على منشآت في أراضي روسيا. وأضاف البيان: «أسقطت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك، 3 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، و5 مسيّرات فوق أراضي جمهورية القرم والبحر الأسود».

11 ضربة

وفي إحصائية للوزارة، قالت إن القوات الروسية نفذت على مدار أسبوع 11 ضربة جماعية على القواعد الجوية ومنشآت الطاقة وأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، مضيفة إن القوات الروسية حسنت مواقعها على طول خط المواجهة وكبدت الالجاتنب الاوكراني خسائر بشرية كبيرة إلى جانب استسلام 19 جندياً أوكرانيا، مشيرة إلى إسقاط ثلاث مقاتلات من طراز «ميغ 29» و305 طائرات مسيرات على مدار الأسبوع الماضي.

لا حل عسكرياً

في الغضون، نقلت «سبوتنيك» عن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو قوله أمس، إن بلاده لا ترى حلاً عسكرياً للصراع في أوكرانيا وتدعو إلى حله من خلال المفاوضات. وقال سيارتو للوكالة، على هامش اجتماعات وزارية في مجلس الأمن الدولي: «لا نرى حلاً على أرض المعركة، بل نرى حلاً على طاولة المفاوضات للتوصل إلى نتائج». وأضاف إن جميع أطراف النزاع بحاجة للانتقال إلى المناقشة والأمل في وقف سريع لإطلاق النار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز