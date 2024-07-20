حدث وتاريخ .. 20 يوليو 1944 نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال قادها الضابط في الجيش كلاوس فون شتاوفنبرغ. 1974 الجيش التركي يجتاح الجزء الشمالي من جزيرة قبرص بعد 9 أيام من انقلاب عسكري موالٍ لليونان. 1951 اغتيال ملك الأردن عبدالله الأول وهو في طريقه لصلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك في القدس. 2022 موجة حر شديدة تجتاح أوروبا تؤدي إلى اندلاع حرائق غابات، وتتسبب بوفاة أكثر من 3600 شخص. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 20 يوليو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App