ألمانيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة: القانون الدولي يضع حدوداً لكل حرب

المصدر: د ب ا

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انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك نهج الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مطالبة بوقف إطلاق النار.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم الجمعة: "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، لكن القانون الإنساني الدولي يضع حدودا لكل حرب... هذه الحرب في غزة يجب أن تنتهي في نهاية المطاف. لا توجد أماكن آمنة للمدنيين في غزة".

وذكرت بيربوك أن ما يقرب من 80% من قطاع غزة أعلنه الجيش الإسرائيلي منطقة إخلاء، وقالت: "وحتى الأماكن القليلة والمكتظة تماما التي أعلنها الجيش الإسرائيلي كمناطق آمنة، يتم استهدافها بشكل متكرر"، مضيفة أنه على الجيش الإسرائيلي واجب حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، "لأن الناس لا يمكن أن يختفوا ببساطة في الهواء، وهم بحاجة ماسة إلى الدعم والأمن".

وطالبت وزيرة الخارجية "جميع من يتحملون المسؤولية في المنطقة وخارجها" بتركيز "كل طاقتهم على المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، مضيفة أن الوقت قد حان لتبني خطة وقف إطلاق النار في غزة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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