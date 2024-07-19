ترامب يتوقع «فوزًا مذهلاً» في الانتخابات الرئاسية

المصدر: أ ف ب

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توقّع دونالد ترامب الخميس أن يُحقّق "انتصارًا مذهلًا" في الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في نوفمبر، واعدًا بـ"أفضل أربع سنوات في تاريخ" الولايات المتحدة إذا فاز بالسباق إلى البيت الأبيض.

وبعد أيّام قليلة على محاولة اغتياله، حرص الرئيس السابق خلال خطاب ألقاه في مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي، على إظهار نفسه بوصفه شخصيّة مُوَحِّدة، قائلًا "أنا أترشّح لأكون رئيسًا لأمريكا كلّها، وليس لنصف أمريكا".

وشدّد ترامب، أمام آلاف من أنصاره الذين تجمّعوا لحضور المؤتمر، على ضرورة "إنقاذ البلاد من إدارة فاشلة وغير كفؤة".

وقال ترامب "في ظلّ الإدارة الحاليّة، نحن بالفعل أمّة تتراجع"، مندّدًا بالتضخّم في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة وبوصول مهاجرين إلى الحدود وبالصراعات الدوليّة التي يتّهم منافسه الديموقراطي جو بايدن بالمسؤوليّة عنها.

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