ترامب متحدثاً عن كيم جونغ أون: «أعتقد أنّه يفتقدني»

المصدر: أ ف ب

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أكد المرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "يفتقده" وذلك في هجوم على السياسة الخارجية للقيادة الحالية للبيت الابيض خلال خطاب في مؤتمر الحزب الجمهوري الخميس.

وقال ترامب "اتفق معه، وقد يرغب في رؤيتي مجددا. أعتقد أنه يفتقدني". والتقى ترامب خلال فترة رئاسته السابقة الزعيم الكوري الشمالي شخصيا.

وأضاف ترامب الخميس، في أوّل خطاب يُدلي به منذ نجاته من محاولة اغتيال، أنّه علِم على الفور بأنّه "يتعرّض لهجوم" عند وقوع إطلاق للنار خلال تجمّع حاشد كان يعقده نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ترامب أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي "علمتُ على الفور أنّ الأمر خطير جدا وأنّنا نتعرّض للهجوم" لكن "شعرتُ بالأمان الشديد لأن الله كان إلى جانبي".

وتعهّد ترامب بإغلاق حدود بلاده في اليوم الأوّل له في المنصب بحال فوزه في الانتخابات وبإنهاء بناء الجدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، وهو كان أحد المشاريع الرئيسيّة في فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض.

وأضاف "سأنهي أزمة الهجرة غير الشرعيّة بإغلاق حدودنا وإنهاء الجدار".

ودعا ترامب إلى عدم "تجريم المُعارضة أو شيطنة الخلافات السياسيّة"، منددا مرة أخرى بالإجراءات القانونيّة ضدّه، وذلك خلال خطابه أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي.

وبعد أيّام قليلة على محاولة اغتياله، طالب الرئيس الجمهوري السابق الديموقراطيّين "فورا" بالتوقّف عن وصفه بأنّه "عدوّ للديموقراطيّة"، قائلا إن هؤلاء "يُدمّرون بلدنا".

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