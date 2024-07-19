خلال قبوله ترشيح الحزب الجمهوري .. ترامب يعد أن يكون رئيساً للجميع

المصدر: د ب ا

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تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالترشح "ليكون رئيسا لكل أمريكا" وذلك في الوقت الذي اعتلى فيه المنصة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يوم الخميس، في أول خطاب عام له بعد محاولة اغتياله الفاشلة.

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن: "أقف أمامكم هذا المساء برسالة ثقة وقوة وأمل".

وتابع أنه "بعد أربعة أشهر من الآن، سنحرز نصرا مدهشا، وسنبدأ أعظم أربع سنوات في تاريخ بلادنا".

وأضاف: "معا، سوف نبدأ عصرا جديدا من الأمان والرخاء والحرية للمواطنين من كل عرق ودين ولون وعقيدة".

وقال "أترشح لأكون رئيسا لكل أمريكا، وليس نصف أمريكا، لأنه لا يوجد نصر في الفوز من أجل نصف أمريكا".

وقبل ترامب، 78 عاما، رسميا ترشيح الحزب الجمهوري كمرشح رئاسي لانتخابات 5 نوفمبر، حيث من المقرر أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

ومن المقرر أن يخوض السباق معه على منصب نائب الرئيس جيه دي فانس، وهو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو وهو أصغر من ترامب بحوالي 40 عاما، وهو نجم صاعد داخل الحزب الجمهوري وناقد شرس سابق اعتنق فكر ترامب بكل إخلاص منذ ذلك الحين.

وجاء ترشيح ترامب رسميا كمرشح رئاسي عن الحزب الجمهوري بعد يومين فقط من محاولة اغتياله الفاشلة.

وخلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا يوم السبت، تمكن مطلق النار من الصعود إلى مكان مرتفع ببندقية هجومية وأطلق عددا من الطلقات على ترامب، ما أدى إلى إصابته في أذنه بينما قتل أحد الحضور.

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