حدث وتاريخ .. 19 يوليو 1996 رئيس صرب البوسنة رادوفان كاراديتش يوافق على الاستقالة والانسحاب من الحياة السياسية. 1956 أمريكا تعلن سحب عرضها بتقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي 1814 ميلاد الأمريكي صمويل كولت أول من اخترع المسدس ومؤسس شركة كولت لصناعة الأسلحة. 1900 أول مترو في باريس.. افتتاح خط مترو باريس رقم 1 في ذكرى يوم الباستيل صورة المصدر: دبي - البيان التاريخ: 19 يوليو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App