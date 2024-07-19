موسكو والغرب.. تهديد نووي روسي في مواجهة عسكرة أوروبا

المصدر: عواصم - وكالات

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هددت موسكو بعمليات نشر جديدة للصواريخ النووية رداً على خطط الولايات المتحدة لنشر أسلحة تقليدية بعيدة المدى في ألمانيا، وحذرت من عسكرة أوروبا.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن الدفاع عن منطقة كالينينغراد الروسية، الواقعة بين بولندا وليتوانيا، وهما من الدول الأعضاء في حلف الناتو، يحظى بتركيز خاص.

وأضاف ريابكوف للصحافيين في موسكو عندما طُلب منه التعليق على القرار الأمريكي لنشر الأسلحة «لا أستبعد أي خيارات».

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها ستبدأ في نشر أسلحة في ألمانيا اعتباراً من عام 2026 تشمل صواريخ إس.إم6 وصواريخ توماهوك وصواريخ جديدة فرط صوتية في مسعى لإظهار التزامها تجاه دول الحلف والدفاع الأوروبي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي إن بلاده ستستأنف إنتاج صواريخ أرضية قصيرة ومتوسطة المدى، وستقرر أين ستنشرها إذا لزم الأمر. ونقلت إنترفاكس أيضاً عن ريابكوف قوله إن روسيا ستنظر في مجموعة خيارات واسعة للرد بشكل فعال على خطوة الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قنسطنطين غافريلوف أمس، إن عسكرة الاتحاد الأوروبي تهدد بالتسبب في مشكلة كبيرة جديدة.

وأضاف، تعليقاً على تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين «لقد وضع مؤسسو الاتحاد الأوروبي أسسه في أواخر الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، من أجل منع نشوب حرب جديدة في القارة، وزيادة رفاهية المواطنين الأوروبيين، ولكن ماذا نرى بعد 70 عاماً؟ مفاقمة هوس الحرب من خلال جميع أنشطة هذه الرابطة التكاملية»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار غافريلوف إلى أن سياسة العقوبات ضد روسيا «ارتدت بأزمة طاقة وتضخم غير مسبوقين في الاتحاد الأوروبي».

وأكد أن «الخطوات العدوانية المتزايدة المناهضة لروسيا ستستمر في إجبارنا على اتخاذ تدابير تعويضية لضمان الأمن».

وأضاف «لا بد أن آباء فكرة الاتحاد الأوروبي يتقلبون في قبورهم حرفياً، لأن «المشروع الأوروبي»، خلافاً لأهدافه الأصلية، يموّل إراقة الدماء في أوكرانيا، وعسكرته تهدد بإثارة كارثة كبيرة جديدة».

قاعدة بوشل

وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن تجهيز قاعدة القوات الجوية في بوشل غربي ألمانيا لتتمركز فيها طائرات الشبح الحديثة طراز إف35 الأمريكية الصنع، يسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وخلال زيارته للقاعدة، قال بيستوريوس أمس: «نحتاج بسرعة غير مسبوقة إلى جعل القاعدة مناسبة لمقاتلات إف35»، وأضاف أنه يتعين بناء العديد من المباني، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع في نصف الوقت المعتاد لمثل هذه المشاريع الكبيرة، وأكمل الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: «نسير بسرعة شديدة ونسير حتى الآن وفقاً للجدول الزمني بشكل كامل».

يذكر أن من المقرر أن تتمركز طائرات الشبح طراز إف35 في قاعدة بوشل اعتباراً من عام 2027، حيث من المفترض أن تحل هذه الطائرات محل مقاتلات طراز تورنادو بحلول عام 2030.

وقال بيستوريوس: «تُظهر الحرب الروسية والتهديدات النووية الروسية المستمرة مدى أهمية وجود الردع النووي الموثوق إلى جانب الردع التقليدي».

الجيش الروسي يحقق تقدماً جديداً على الجبهة

انسحب الجيش الأوكراني من قرية أوروجين في إقليم دونيتسك شرق البلاد، بحسب تصريح مسؤول أمس، ليسلم موقعاً آخر على الجبهة، فيما تواصل القوات الروسية اختراق الدفاعات أوكرانية. تحولت القرية لأنقاض وهو ما «جعل من المستحيل التمسك بالمواقع هناك»، وفق نزار فولوشين، متحدثاً باسم القوات البرية المحلية.

ولم يحدد توقيت الانسحاب. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن القوات الأوكرانية اضطرت كذلك إلى مغادرة بلدة كالينيفكا بالقرب من بلدة تشاسيف يار، بحسب تقارير لم تؤكدها كييف بعد. وشنت روسيا هجمات عنيفة على الجبهة الشرقية في أوكرانيا باستخدام 16 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ موجهة، وفقاً للسلطات الأوكرانية.

وقال الجيش، في تقريره أمس، إن روسيا شنت 29 هجوماً، بعضها باستخدام قنابل انزلاقية أسقطتها الطائرات، في بلدة توريتسك بمنطقة دونيتسك. كما تضرر بشدة قسم آخر من الجبهة، في بلدة بوكروفسك، حيث تم الإبلاغ عن وقوع 26 هجوماً. وتتقدم القوات الروسية ببطء بعدما استولت على مدينة أفدييفكا في دونيتسك في فبراير الماضي.

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