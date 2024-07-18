أوباما: يتعيّن على بايدن أن يعيد النظر في ترشّحه

المصدر: أ ف ب

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قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لمقرّبين إنه يتعين على جو بايدن أن يعيد النظر في ترشّحه لولاية ثانية، وفق ما أوردت صحيفة واشنطن بوست "الخميس"، نقلا عن أشخاص مطّلعين على موقف أوباما، أوردت الصحيفة أن أوباما يعتقد أن حظوظ بايدن بالفوز تقلّصت وأنه يتعين على نائبه السابق البالغ 81 عاماً أن "يعيد النظر بجدية في إمكان مواصلة ترشّحه".

وأشارت الصحيفة إلى أن أوباما لم يصدر على الفور أي تعليق.

وتولى أوباما الذي لا يزال صاحب تأثير كبير في الحزب الديموقراطي، الرئاسة الأمريكية من العام 2009 حتى العام 2017 وطوال ولايتيه تولى بايدن منصب نائب الرئيس.

في حال تأكدت المعلومات يكون أوباما الشخصية الديموقراطية الأبرز حتى الآن التي تدعو بايدن لسحب ترشحّه على خلفية مناظرة تلفزيونية كان أداؤه فيها كارثياً في مواجهة المرشّح الجمهوري دونالد ترامب.

وبايدن الذي أعلن البيت الأبيض إصابته بكوفيد خلال رحلة له إلى لاس فيغاس في إطار حملته الانتخابية "الأربعاء"، انتقل إلى دارته في ديلاوير حيث سيلزم عزلة لكنه "يواصل تأدية واجباته بالكامل خلال هذه الفترة".

ويرفض بايدن ما يثار من مخاوف بشأن سنه ولياقته البدنية، ويصر على مضيّه قدما في السباق الرئاسي.

إلا أن الضغوط تتزايد على الرئيس الذي أفادت تقارير بأن زعيمي الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز التقياه مؤخراً وعبّرا عن "مخاوف" من أن يقوّض ترشّحه حظوظ الحزب في انتخابات نوفمبر المقبل.

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