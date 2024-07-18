فانس يعلن قبوله الترشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي ويشيد بترامب

المصدر: د ب ا

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وقف جيه دي فانس، الذي اختاره المرشح الرئاسي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتولى منصب نائب الرئيس، على المسرح في المؤتمر الوطني الجمهوري اليوم الأربعاء، مغدقا على ترامب بالإشادة على خلفية تعامله مع محاولة اغتياله الفاشلة.

وقال فانس للحشود في أول خطاب له عقب اختياره رسميا كمرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس " يمكنه أن يقف شامخا أمام قاتل في لحظة ويدعو لتعافي الدولة اللحظة التالية. فهو أب وجد محبوب".

وأضاف متحدثا عن ترامب" قالوا إنه مستبد. قالوا إنه يجب وقفه بأي وسيلة. ولكن كيف تعامل مع الأمر؟ دعا للوحدة الوطنية، وللهدوء الوطني، بعد أن كاد قاتل أن ينهى حياته".

ويعد فانس، سيناتور ولاية أوهايو، الأصغر سنا من ترامب بنحو 40 عاما، نجما صاعدا داخل الحزب الجمهوري.

وفي بداية خطابه، قبل فانس / 39 عاما/ رسميا اختياره ليكون نائبا لترامب.

ويشار إلى أن فانس لم يكن دائما مواليا لترامب، حتى أنه وصل إلى حد وصف نفسه ذات مرة بأنه " لن يكون رجل ترامب أبدا".

وكان شخص قد تمكن من الصعود لموقع مرتفع ومعه بندقية وأطلق عدة طلقات على ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا السبت الماضي، مما أثار الذعر بين الحضور.

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