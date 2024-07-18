فيضانات تجتاح تورونتو الكندية وتتسبب في انقطاع الكهرباء

المصدر: أوتاوا - وكالات

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تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت، أمس، في مدينة تورنتو المركز المالي لكندا، في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل حركة المرور وإجبار شركات الطيران على تقليص خدماتها.

ذكرت وكالة الأنباء الكندية أن الأمطار الغزيرة تسببت في غرق الشوارع وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مدينة تورونتو.

وتمكنت فرق الإطفاء، من إنقاذ 14 شخصاً، من سياراتهم، على طريق «دون فالي باركواي» السريع، الذي يربط الجزء الشمالي ومدينة تورونتو ووسطها.

وأظهرت الصور بعض المركبات مغمورة حتى أسطحها.

ونجح رجال إطفاء أيضاً في تحرير أشخاص، كانوا محاصرين في المصاعد المعطلة وغيرها من الأماكن المغلقة. ولم ترد في بادئ الأمر أي أنباء عن حدوث إصابات ولا أضرار كبيرة.

وأثرت الفيضانات على العديد من الطرق الرئيسية ومحطة الاتحاد وهي مركز نقل رئيسي في المدينة.

وأضافت وكالة الأنباء الكندية أن المياه غمرت فجأة أجزاء من الطرق والطرق السريعة وتقطعت السبل بالكثير من السيارات.

وكتبت الوكالة أن أوليفيا تشاو، رئيسة بلدية تورونتو، أعربت عن قلقها.

وقالت تشاو للصحفيين: «يتعين أن نتعامل حقاً بشكل جاد مع تغير المناخ، نظراً لأن تلك الأيام ستصبح أكثر تكراراً» وفي ضوء العاصفة، ذكرت أنه سيتم الآن مراجعة إجراءات وقائية ضد الفيضانات.

وقالت شركة تورونتو هيدرو المحلية لتوزيع الطاقة، إنها تستجيب لانقطاعات متفرقة تشتبه في أنها ناجمة عن فيضانات في محطة نقل، وأضافت أنه في الساعة الثالثة بعد الظهر، انقطعت الكهرباء عن حوالي 123 ألف عميل.

وقالت لجنة النقل في تورونتو، التي تدير خدمة مترو الأنفاق والحافلات وعربات الترولي، إن القطارات كانت تتجاوز محطة يونيون، محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة.

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